Suspeito foi preso com drogas e quantia em dinheiroReprodução

Publicado 04/01/2025 08:38

Rio - Policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) prenderam, na madrugada deste sábado (4), um suspeito de tráfico na Ladeira do Castro, em Santa Teresa, Região Central do Rio. Os PMs localizaram o homem, que não teve a identidade divulgada, após uma denúncia anônima.

O preso, autuado por tráfico, foi encontrado pinos de cocaína e embalagens de crack, com imagens do cantor Zeca Pagodinho e do jogador do Flamengo Bruno Henrique, e R$ 110 em dinheiro. O caso foi registrado na 7ª DP (Santa Teresa).