Cidade do Rio terá pancadas de chuva neste fim de semana - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Cidade do Rio terá pancadas de chuva neste fim de semanaPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 04/01/2025 09:07 | Atualizado 04/01/2025 09:08

Rio - O forte calor no início do ano e a aproximação de uma frente fria vinda do oceano segue influenciado o tempo na cidade do Rio, neste sábado (4). A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado. Nesta sexta (3), a capital entrou no Nível de Calor 2 (NC2). O NC2, segundo de cinco níveis, caracteriza-se pela previsão ou registro de índices de calor (temperatura e umidade) de 36ºC a 40ºC por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.



As temperaturas permanecerão elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima de 38°C. No domingo (5), com a passagem desta frente fria oceânica e o transporte de umidade em direção ao continente, o céu estará predominantemente nublado e a previsão é de pancadas de chuva entre o fim da manhã e o período da tarde e chuva fraca a moderada a qualquer momento do restante do dia. Os ventos estarão fracos a moderados.



A segunda e a terça-feira (6 e 7), serão ainda influenciadas pela disponibilidade de umidade na atmosfera e assim, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada isolada nos períodos da tarde e noite destes dias. Os ventos estarão fracos a moderados.



Na quarta-feira (8), o predomínio será ainda de céu nublado e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do período. Os ventos estarão fracos a moderados.