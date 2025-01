PM faz operação na Vila Kennedy - Reginaldo Pimenta/Arquiv/Agência O Dia

Publicado 08/01/2025 06:46 | Atualizado 08/01/2025 07:26

Rio - Uma guerra entre criminosos provocou um intenso tiroteio na Vila Kennedy, Zona Oeste, na madrugada desta quarta-feira (8). Segundo relatos, o confronto ocorreu em represália a morte do jovem João Vitor Mendes Araújo, de 20 anos, baleado na última segunda-feira (6), durante outra troca de tiros na comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde não resistiu aos ferimentos. A autoria e motivação do crime ainda estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Os confrontos na região ocorrem entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV). Nas redes sociais, um perfil comentou que bandidos do TCP pretendem vingar a morte do morador. "Vila Kennedy vai virar um inferno, vão entrar na bala, mano mandou botar geral na pista, tá achando que a morte do morador vai ficar assim? Em vão? Vai entrar na bala, a gente não ia se meter em guerra nenhuma mais vocês caçaram, agora aguenta", disse.

Ainda na internet, imagens registraram a intensidade do tiroteio durante esta madrugada. Veja vídeo:

Devido aos constantes confrontos, a PM realiza uma operação na comunidade na manhã desta quarta-feira (8). No local, agentes do 14ºBPM (Bangu) atuam com os objetivos de reprimir ações criminosas e cumprir mandados de prisão. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.

Rotina de violência

A região vive uma intensa onda de violência devido a disputa de território entre criminosos da Vila Kennedy e Vila Aliança.

Em dezembro do ano passado, um corpo carbonizado foi localizado por policiais militares , na Rua Cleiton Luiz Vieira, próximo à área em que um motorista de aplicativo foi morto a tiros.

Na ocasião, o condutor foi alvo de tiros dentro do próprio veículo, na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, também na Zona Oeste. O local do crime fica a poucos minutos de distância de onde o cadáver carbonizado foi encontrado. Segundo relatos, a vítima desrespeitou uma ordem de parada de milicianos e, após a morte, o corpo teria sido levado pelos criminosos.

Além do motorista, o ataque deixou um casal ferido, que precisou ser socorrido para o Hospital Municipal Alberto Schweitzer, em Realengo.