Validador biométrico facial começa a ser implementada na frota complementar fluminense - Divulgação/ Detro

Publicado 08/01/2025 09:14

Rio - Começaram a rodar, nesta semana, as primeiras vans intermunicipais com a tecnologia de biometria facial acoplada à bilhetagem eletrônica no Estado do Rio. O início da operação foi na segunda-feira (6). Até o fim do mês de janeiro, 58 veículos terão o recurso, mas a instalação é feita de maneira gradual. As primeiras linhas contempladas são as seguintes: M510, M518, M519, M520, M521, M522 e M529.

O sistema tem como objetivo impedir fraudes e aumentar a segurança das viagens. Uma investigação do Detro-RJ, da Secretaria de Transportes e da Polícia Civil desmontou, no início de 2024, um esquema de uso irregular do Bilhete Único Intermunicipal (BUI), o que levou a uma economia diária de R$ 40 mil aos cofres públicos.

Com o BUI, o passageiro paga a tarifa de R$ 8,55, possibilitando um desconto nas passagens. Os valores integrais variam conforme a linha, algumas chegam a R$18,25. O bilhete eletrônico é pessoal e intransferível. Com a nova tecnologia, o benefício será bloqueado caso seja utilizado por uma pessoa que não seja o titular do cartão.

Confira o cronograma de instalação dos equipamentos



Os lotes de veículos vão ser equipados de janeiro a outubro de 2025. Segue o cronograma:



Lote I (58 veículos) de 6 a 31 de janeiro: Linhas M510; M518; M519; M520; M521; M522 e M529.



Lote II (57 veículos) de 3 a 28 de fevereiro: Linhas M524; M525; M526; M533; M534; M535; M536 e M550.



Lote III (53 veículos) de 6 a 31 de março: Linhas M509; M527; M528; M530 e M531.



Lote IV (47 veículos) de 1º a 30 de abril: Linhas M500; M508; M532; M543; M558 e M561.



Lote V (59 veículos) de 5 a 30 de maio: Linhas M501; M502; M504; M505; M507; M517 e M37.



Lote VI (56 veículos) de 2 a 30 de junho: Linhas M503 e M514.



Lote VII (65 veículos) de 1º a 31 de julho: Linhas M538; M540; M546; M548; M551; M552; M554; M555 e M556.



Lote VIII (60 veículos) de 1º a 29 de agosto: Linhas M100; M101; M301; M302; M303; M304; M557; M559 e M560.



Lote IX (65 veículos) de 1º a 30 de setembro: Linhas M103; M106; M109; M110; M111; M112; M113; M114; M115; M116; M117; M120; M121; M122; M123; M124; M125; M126; M128; M130; M131; M133; M134; M136; M137; M138; M200; M201; M204; M206; M208; M210; M211 e M212.

Lote X (11 veículos) de 1º a 6 de outubro: Linhas M213; M214; M215; M216; M217 e M218.