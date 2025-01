Gabriel Alves Ferreira, de 22 anos, é morador do bairro Santa Catarina, em São Gonçalo - Reprodução

Gabriel Alves Ferreira, de 22 anos, é morador do bairro Santa Catarina, em São GonçaloReprodução

Publicado 08/01/2025 10:04 | Atualizado 08/01/2025 10:05



Rio - O estudante Gabriel Alves Ferreira, de 22 anos, foi encontrado sem vida dentro da carcaça de uma geladeira na Avenida do Contorno, altura do Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O corpo, localizado em estado avançado de decomposição no último dia 3, só foi identificado nesta terça-feira (7). A vítima estava desaparecida desde a virada do ano.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e preservou o local para a perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Segundo a especializada, testemunhas e familiares estão sendo ouvidos e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.



Ao DIA, a mãe de Gabriel, Marilena Alves, 49 anos, disse que a família foi informada da morte logo após a identificação do corpo. O enterro está marcado para às 13h30, no Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo.



Morador do bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, e estudante de Educação Física, o jovem trabalhava como goleiro de aluguel e tinha o desejo de ser preparador físico.



Segundo a família, no dia do desaparecimento, Gabriel foi curtir a festa de Réveillon na Praia de Icaraí, em Niterói, acompanhado de quatro amigos. No entanto, o grupo resolveu esticar as celebrações indo para uma festa no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa, conhecido como MACquinho, que fica próximo ao Morro do Palácio.



No local, houve uma confusão entre um dos amigos de Gabriel e um homem, que seria traficante da comunidade vizinha ao espaço. "Ouvimos de pessoas que estavam lá durante a confusão que esse homem teria dado uma coronhada no amigo do Gabriel. Meu filho tentou defender o amigo e essa arma caiu. Nisso, disseram que o Gabriel pegou a arma do chão, correu e jogou fora. Os amigos dele então correram. Não sei se viram o que aconteceu, mas pelo que ouvimos meu filho foi agarrado na escada pelos traficantes e mataram ele", explicou a mãe antes da morte ser confirmada.