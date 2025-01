Moradores registraram intenso tiroteio no Tanque - Reprodução

Publicado 10/01/2025 06:57 | Atualizado 10/01/2025 08:29

Rio - Moradores do Tanque, na Zona Oeste, viveram momentos de terror na noite desta quinta-feira (9) devido a um intenso confronto na região. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a sequência das rajadas de tiros.

A Milícia do Rio das Pedras acaba de invadir a favela do Renascer do Tanque.



Aguardando novas informações pic.twitter.com/5TzJxzvHcP — Rio de Janeiro ao VIVO (@PracaE84563) January 10, 2025

ATENÇÃO - INTENSO TIROTEIO EM 2 BAIRROS DA ZONA OESTE DO RIO



09/01/2025

23:00



TIROTEIO AGORA NA COMUNIDADE DO CESARÃO EM SANTA CRUZ - RJ (MILÍCIA X TRAFICANTES)



TIROTEIO AGORA NO TANQUE

( MORRO DA CAIXA D'ÁGUA X COMUNIDADE RENASCER) pic.twitter.com/812rbzaqQc — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 10, 2025

Pau da quebrando aqui no tanque, em Jacarepaguá muito tiro

No Renascer tbm.



Papo que a Milícia do RP invadiu pic.twitter.com/W7zQGBknNd — PRA CÁ NÃO VEIO OFICIAL (@Pracanaoveio1) January 10, 2025

Na ocasião, carros que passavam pela região tiveram que retornar na contramão para fugir do fogo cruzado. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para um tiroteio entre criminosos no morro da Caixa d'Água em direção à comunidade do Renascer. No local, as equipes patrulharam a região e não encontraram os bandidos. O policiamento segue reforçado.

Violência em Jacarepaguá

A região de Jacarepaguá tem vivido uma intensa onda de violência devido a guerra entre criminosos. Na quarta (8), moradores da comunidade Cabeça de Porco, na Taquara , também ficaram em meio ao fogo cruzado.

Na ocasião, uma bala perdida atingiu um apartamento no Condomínio Portal da Taquara, que fica localizado na Rua Ariapó. Segundo relatos do morador, o projétil passou pela janela e atingiu o computador enquanto ele estava jogando. Apesar do susto, ninguém se feriu.