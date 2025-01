Matheus Andrade de Freitas foi morto por traficantes da Serrinha, segundo a polícia - Reprodução

Publicado 11/01/2025 11:42 | Atualizado 11/01/2025 12:35

Rio - Seis traficantes foram indiciados pela morte de Matheus Andrade de Freitas, motorista de carro por aplicativo e morador do morro do Fubá, na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, a vítima foi morta por criminosos de uma facção rival, no Morro da Serrinha.

De acordo com as investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), em outubro do ano passado, o grupo invadiu o Morro do Fubá e sequestrou Matheus, no momento em que ele chegava em casa.

O inquérito aponta que a vítima foi executada por viver e trabalhar em uma comunidade considerada inimiga do Terceiro Comando Puro. Um mês antes do desaparecimento, Matheus havia se tornado sócio de uma pizzaria localizada na entrada da comunidade Jorge Turco, área dominada pelo Comando Vermelho.

Segundo a polícia, após matarem a vítima, os criminosos ainda postaram o vídeo esquartejando a víima nas redes sociais e utilizaram os seus cartões bancários para fazer compras.

Depois de analisar as imagens, a equipe da especializada levantou dados de inteligência e identificou os suspeitos. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça.

Chefão não gostou do vídeo

Após o vídeo ganhar repercussão, William Yvens da Silva, um dos chefes do tráfico na Serrinha, conhecido como Coelhão, gravou um áudio reclamando com o grupo criminoso.



"Como explana um vídeo desses? Como isso? Como um vídeo desses vai vazar? Cortando os outros! Tá de brincadeira? Aconteceu lá, acabou lá! Gravou para mandar aqui, acabou", reclama.

Coelhão é um dos homens de confiança de Wallace Brito Trindade, o Lacoste, que comanda o tráfico no Complexo da Serrinha. Na última quinta-feira (9), a quadrilha do grupo usou drones para monitorar a movimentação de policiais na comunidade . O caso é investigado pela Polícia Civil.