Carro foi recuperado por agentes da PRFDivulgação / PRF

Publicado 14/01/2025 09:50 | Atualizado 14/01/2025 12:23

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e recuperou um carro, na Lagoa, Zona Sul, na tarde desta segunda-feira (13). O veículo tinha sido roubado em um arrastão na BR-101, trecho Niterói-Manilha, São Gonçalo, Região Metropolitana, no domingo (11).

Segundo a PRF, após abordarem o motorista, próximo do Hipódromo da Gávea, agentes do Núcleo de Operações Especiais e do Grupo de Patrulhamento Tático identificaram que o veículo estava com a placa clonada de uma motocicleta.