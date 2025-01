Atropelamento aconteceu na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Búzios, neste domingo (12) - Reprodução

Rio - A Justiça do Rio negou o pedido de prisão preventiva de Yago da Silva Lima, responsável por atropelar e matar a jovem, Maria Eduarda Souza, de 18 anos , em Búzios, na madrugada do último domingo (12). Segundo a decisão do juiz Danilo Marques Borges, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Búzios, o fato de o motorista ter se apresentado voluntariamente para prestar esclarecimentos sobre o caso justifica a anulação.

A decisão do magistrado contraria o pedido do Ministério Público que enumerou os agravantes para a conduta de Yago, que fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Além disso, durante depoimento a agentes na 127ª DP (Búzios), o motorista do veículo flagrado em alta velocidade admitiu não ter habilitação, ter adormecido ao volante e ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

"Em que pese a reprovabilidade da conduta do acusado ao deixar o local do crime sem prestar socorro às vítimas, é preciso considerar que sua evasão foi motivada por fatores outros, que não a intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou frustrar as investigações e instrução processual, haja vista ter se apresentado voluntariamente à Autoridade Policial e confessado o crime, inclusive o consumo prévio de álcool e a falta de habilitação para dirigir. Todo esse panorama é suficiente para a deflagração da ação penal, mas não justifica a decretação de sua prisão temporária", diz trecho da decisão do magistrado.

O juiz aprovou somente o mandado de busca e apreensão no endereço de Yago, além da quebra do sigilo telefônico do motorista e busca em veículos em sua posse. De acordo com o texto, a medida deve revelar detalhes que antecedem o atropelamento das vítimas, bem como se o autor estava utilizando o aparelho no momento do caso. Ele também deve comparecer em juízo mensalmente e não se ausentar da cidade por mais de cinco dias sem aviso prévio á Justiça.

Maria Eduarda chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Rodolpho Perisse, em Búzios, mas não resistiu aos ferimentos. A amiga Giovana Larrubia, de 19, também foi atingida pelo veículo e levada para a mesma unidade de saúde. Na sequência, ela foi transferida para um hospital particular, onde segue internada.

O socorro às duas jovens foi prestado inicialmente por um amigo das vítimas. Ele caminhava com elas pela calçada da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro Vila Caranga, quando o carro de Yago subiu o meio-fio as atingindo. O jovem não se feriu e conseguiu acionar o Corpo de Bombeiros. Os três são naturais da cidade de Casimiro de Abreu.

Câmera flagrou

Uma câmera de segurança flagrou o veículo em alta velocidade acertando as duas vítimas, que andavam pela calçada. Com o impacto, Maria foi arremessada a diversos metros de distância do local onde estava.

A câmera também mostrou o motorista descendo do carro após a colisão e indo até o corpo da jovem. Logo depois, ele volta para o veículo e foge. Assista: