Carro perdeu o controle e caiu capotado dentro de valão na Avenida Upatininga, em Cosmos - Reprodução

Publicado 14/01/2025 14:06

Rio - Quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, após o carro onde estavam perder o controle e cair capotado dentro de um valão, em Cosmos, na Zona Oeste. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (13), na Avenida Upatininga.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento do acidente. Segundo o registro, é possível ver o carro passando em alta velocidade e perdendo o controle próximo a cruzamento.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Campo Grande foi acionada para o local às 6h31. As quatro vítimas ainda estavam dentro do veículo no momento da chegada dos militares.



Maria Ferreira, 20 anos, foi resgatada em estado estável e levada para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Lucas Gonçalves, de 28 anos, tinha quadro de saúde grave e foi levado para o o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.



Daniele Rodrigues, 23, e Myllena Jacques, 22, tiveram ferimentos leves e também foram levadas para a unidade de saúde de Campo Grande.