Blindado derrapou em ladeira no Complexo do AlemãoReprodução

Publicado 15/01/2025 08:49 | Atualizado 15/01/2025 08:52

Rio - Um blindado da Polícia Militar derrapou ao subir uma ladeira no Complexo do Alemão , na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (15), devido ao óleo jogado na pista por traficantes. No local, acontece uma megaoperação que mira integrantes responsáveis pelo esquema financeiro da organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Ao todo, os agentes buscam cumprir 14 mandados de prisão, incluindo em outras regiões, estados e até no presídio. Até o momento, seis pessoas foram presas. Dentre elas, a maioria são mulheres.

Pelas imagens, registradas pelo "Bom dia Rio", da TV Globo, é possível ver o momento em que o "caveirão" desliza colidindo em veículos de moradores que estavam estacionados. Segundo relatos, ao menos uma moto e três carros foram atingidos.

Caveirao não conseguiu a ladeira.

O óleo na pista foi usado para dificultar a entrada dos policiais na comunidade. Na ação, os bandidos ainda colocaram fogo em barricadas e deixaram carros atravessados nas pistas.

Suposto vazamento da operação



Ainda durante a madrugada, as barricadas começaram a ser montadas, com uso de pneus e lixos para fechamento das vias. Segundo relatos que circulam nas redes sociais, as informações sobre a operação teriam sido vazadas ainda na noite de terça (15).

Os mandados estão sendo cumpridos em Bangu, Jacarepaguá, Engenho da Rainha, Nova Iguaçu, Ramos, Copacabana, Cordovil, Santo Cristo e no Instituto Penal Vicente Piragibe. Além disso, também há mandados sendo cumpridos nos estados da Bahia e Paraíba.

"Caxinha" do CV

De acordo com a Polícia Civil, os alvos são familiares e operadores do fundo da facção conhecido como "caixinha", em que o financiamento é alimentado por diversos crimes, como roubo e furto de veículos e de cargas, compra de drogas e armamentos, expansão territorial, pagamento de propinas, assistência a membros presos e crimes conexos, como extorsões, além da exploração monopolizada de serviços de internet.



Segundo o MPRJ, o sistema funciona por meio de taxas cobradas mensalmente de líderes de pontos de venda de drogas nas comunidades dominadas pela facção. Em troca, os responsáveis pelas "bocas de fumo" têm acesso à marca da organização, fornecedores de drogas, suporte logístico e apoio bélico.



As investigações, conduzidas com uso de tecnologia avançada pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), revelaram ainda um esquema sofisticado que movimentou milhões de reais através de atividades ilícitas. Segundo a apuração, houve ocultação de valores em cerca de 5 mil operações financeiras, totalizando mais de R$ 21 milhões.

Impactos da operação



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as clínicas da família Zilda Arns e Rodrigo Y Aguilar Roig acionaram o Protocolo Acesso Mais Seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento nesta quarta-feira (15).



Já o Centro de Operações Rio informou que a Estrada do Itararé e a Rua Paranhos estão interditadas, devido à operação. Dentre as opções, motoristas podem optar entre Olaria e Inhaúma: Rua Uranos e Avenida Itaóca.



Ônibus que circulam na região também tiveram desvios nos itinerários. De acordo com Rio Ônibus, seis linhas foram afetadas. São elas:



621 (Penha x Saens Penha)

622 (Penha x Saens Penha)

623 (Penha x Saens Penha)

625 (Olaria x Saens Penha)

679 (Grotão x Méier)

312 (PenhaxCandelária)