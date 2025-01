Homem com camisa do Flamengo permanece caído durante toda ação criminosa - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/01/2025 11:28

Rio - Um homem se fingiu de morto para escapar de criminosos, durante um assalto em um bar, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na última semana, no bairro Coreia, e as imagens do momento registradas por câmeras de segurança do estabelecimento viralizaram nas redes sociais, nesta quarta-feira (15).

O vídeo mostra que ação aconteceu por volta das 23h10 de sexta-feira (10), quando um grupo de seis pessoas está em volta de uma mesa, do lado de fora do bar, e dois criminosos armados e encapuzados se aproximam e anunciam o assalto. Com a truculência dos bandidos, um homem de blusa preta cai da cadeira e acaba derrubando outro, usando camisa do Flamengo.

Enquanto os assaltantes continuam ameaçando e pegando os pertences das vítimas, o homem de camisa do Flamengo pemanece deitado, com os braços estendidos e sem se mover. Na ação, um dos criminosos chega a derrubar as bebidas que estavam na mesa do grupo. Eles também roubaram os clientes que estavam dentro do bar, bebendo e jogando sinuca. O vídeo mostra que havia ao menos uma criança no local.

As imagens também mostram que os bandidos apontam as armas para as vítimas durante toda a ação e que chegaram a obrigar o homem de preto a levantar a blusa e ele volta a ser derrubado. Já o de camisa do Flamengo só se levanta do chão quando os criminosos deixam o local. No registro, é possível ver que ele não teve pertences levados pela dupla. Confira abaixo.

Em nota, a Polícia Militar informou que o 20º BPM (Mesquita) intensificou o policiamente na região e trabalha em conjunto com a delegacia da área para identificar e prender os envolvidos no crime. A corporação afirmou ainda que, no ano de 2024, somente o batalhão retirou mais 2,6 mil criminosos das ruas em toda sua área de atuação, inclusive em Mesquita.

"Reforçamos ainda a importância do acionamento de nossas equipes diante de situações flagrantes via App 190 RJ e Central 190, assim como dos registros em delegacia, que são de extrema importância para a condução dos procedimentos investigativos", completou a PM.