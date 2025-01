Estado do Rio já registrou 810 casos de dengue nas primeiras semanas de 2025 - Divulgação

Publicado 15/01/2025 13:49 | Atualizado 15/01/2025 14:19

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou 810 casos de dengue no Rio de Janeiro nas primeiras semanas epidemiológicas de 2025. Houve 50 internações, mas sem mortes. Os dados correspondem ao período de 29 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025 e são inseridos no sistema por cada município.

A semana epidemiológica vai de domingo a sábado e é o padrão da Secretaria para monitorar doenças, registrar e comparar dados. A terceira semana de 2025 começou no dia 12 e termina no dia 18 de janeiro.

Nas três primeiras semanas epidemiológicas de 2024, de 31 de dezembro a 20 de janeiro, foram registrados 16.011 casos prováveis. Ao longo de todo o ano, atipico devido a uma epidemia de dengue, a SES contou 302.316 casos prováveis no estado, com 9.703 internações e 232 óbitos.Na comparação com 2023, porém, o início de 2025 registrou um aumento de 16,72%. Há dois anos, tiveram 694 casos prováveis de dengue, do dia 1º a 21 de janeiro. Incluindo todo o 2023, o número chegou a 51.501, com 3.181 internações e 33 mortes."No ano passado vivemos uma grande epidemia de dengue, que já começou no início do ano, portanto, o ano de 2024 foi considerado atípico. Analisando a série histórica, temos 2023, ano sem epidemia e quando registramos 694 casos prováveis nas três primeiras semanas epidemiológicas do ano. Em 2025, já tivemos um aumento de 16,72% de casos em comparação com 2023. Isso nos acende um alerta para a importância da prevenção contra a doença", declarou Claudia Mello, secretária de saúde.No último dia 9, a secretaria de saúde confirmou o primeiro caso de dengue tipo 3 em 2025 . Trata-se de uma idosa de 60 anos da cidade do Rio de Janeiro e o diagnóstico foi do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ). Segundo a Secretaria, o sorotipo 3 da dengue não circula predominantemente no estado desde 2007, mas dois casos isolados foram registrados em 2024, nas cidades de Paraty, Costa Verde, e Maricá, Região Metropolitana, respectivamente.Os sistemas desse tipo são os mesmos dos tipos 1, 2 e 4, sendo eles: febre alta, dor no corpo e articulações; náuseas e vômitos, dor atrás dos olhos; mal-estar; falta de apetite; dor de cabeça; manchas vermelhas no corpo.