Moradores relataram intenso tiroteio na comunidade do Gouveia, em PaciênciaRede Social

Publicado 21/01/2025 06:45 | Atualizado 21/01/2025 07:06

Rio - Uma guerra entre criminosos provocou um intenso tiroteio em Paciência, na Zona Oeste, entre a noite de segunda-feira (20) e a madrugada desta terça (21). Segundo relatos, o confronto ocorreu entre traficantes e milicianos por disputa de território.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a intensidade das rajadas de tiro. De acordo com moradores, disparos foram ouvidos principalmente na comunidade do Gouveia.

Ainda segundo testemunhas, também houve confronto no Vilar Carioca, em Inhoaíba, bairro vizinho. O local tem sido alvo de criminosos nos últimos dias.

Procurada, a Polícia Militar informou que não registrou ocorrências na região até o momento.

Rotina de violência

Sob forte influência de milicianos, Paciência, assim como a Gardênia Azul e Rio das Pedras, têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretendem expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com paramilitares para expulsar bandidos da facção, que conseguiram invadir partes desses locais. Por conta disso, moradores da região vivem em meio ao fogo cruzado.