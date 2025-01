Gabriella dos Santos de Souza, de 25 anos, era filha da ex-deputada federal Flordelis - Reprodução / Redes Sociais

Gabriella dos Santos de Souza, de 25 anos, era filha da ex-deputada federal FlordelisReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/01/2025 14:46 | Atualizado 23/01/2025 16:15

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte da jovem Gabriella dos Santos de Souza, de 25 anos, nesta quarta-feira (22), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ela é filha adotiva da ex-deputada federal Flordelis, condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido , o pastor Anderson do Carmo.

Gabriella foi encontrada desacordada na Estrada do Pacheco, na madrugada de quarta. Ela chegou a ser levada para a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) do Pacheco mas, de acordo com a prefeitura, já estava sem vida. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médio Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

A 74ª DP (Alcântara) assumiu a remoção do corpo da unidade, mas a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) ficou responsável pela investigação. Uma das hipóteses apuradas indica possibilidade de feminicídio.

Não há informações sobre seu sepultamento.

Morte de pastor

A jovem foi uma das testemunhas da morte do pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis. Ela chegou a prestar depoimento no inquérito que investigou o assassinato, ocorrido em junho de 2019, em Niterói, ainda na Região Metropolitana.

Em novembro de 2022, a ex-parlamentar foi condenada a 50 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada em regime fechado.

Simone dos Santos Rodrigues, outra filha de Flordelis, recebeu uma pena de 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.

Ao todo, são oito réus condenados pela participação na morte do pastor. Os primeiros foram Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada, e Lucas Cezar dos Santos de Souza, irmão biológico de Gabriella e filho adotivo de Flordelis.

Os dois foram julgados em novembro de 2021, também no Tribunal do Júri de Niterói. Flávio foi condenado a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada por ser o autor dos disparos de arma de fogo que provocaram a morte do pastor.

Já Lucas foi sentenciado a nove anos de prisão por homicídio triplamente qualificado em regime inicialmente fechado. Ele é acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.

Além deles, em abril de 2022, também houve a condenação do filho biológico Adriano dos Santos Rodrigues, a quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada; do ex-PM Marcos Siqueira Costa, a cinco anos e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado e de Andrea Santos Maia, mulher do ex-policial, a quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por crimes de uso de documento ideologicamente falso, duas vezes, e associação criminosa armada, em concurso material; e do filho afetivo de Flordelis Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pelo crime de associação criminosa armada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto.