Moradores protestam contra morte de barbeiro na Taquara - Reprodução/TV

Moradores protestam contra morte de barbeiro na TaquaraReprodução/TV

Publicado 23/01/2025 14:08 | Atualizado 23/01/2025 17:06

Rio - Moradores da comunidade do Jordão, na Taquara, Zona Oeste, realizaram um protesto na tarde desta quinta-feira (23) pela morte de João Kleber dos Santos Mariano, de 34 anos. O barbeiro foi morto na quarta-feira (22), durante uma ação policial conduzida por agentes do 18° BPM (Jacarepaguá).



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o clima de tensão na comunidade. A PM precisou ser acionada. No local, amigos e familiares carregavam cartazes e pediam por justiça.

Veja vídeo:

Desde a tarde desta quinta-feira, está tendo protestos e manifestações de moradores na Rua Jordão, aqui na #Taquara.



Populares chegaram a colocar uma barricada no meio da pista entre a Rua Jordão e a Estrada do Cafundá para incendiar, mas o BOPE chegaram na hora para impedir. pic.twitter.com/hP3owGLqKE — Taquara News (@taquararjnews) January 23, 2025

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na quarta-feira (22), após agentes identificarem homens armados na comunidade, o que teria desencadeado um confronto. Na ação, quatro suspeitos foram detidos. Os militares ainda apreenderam um fuzil e duas pistolas. Entre os detidos, um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido em Campinas, interior de São Paulo.

Três suspeitos foram baleados e foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Dois deles não resistiram, incluindo João Kleber. Moradores, no entanto, contestam a versão oficial e afirmam que ele não tinha envolvimento com o tráfico. "Já cortei cabelo com ele e posso garantir que não era bandido", comentou um cliente nas redes sociais.

O policiamento foi reforçado durante a manifestação, contando com o apoio do Recom e do Batalhão de Choque. Dois suspeitos foram conduzidos à 32ª DP (Taquara).

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando as mortes.