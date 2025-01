Allan Xavier de Moura foi preso em flagrante por associação criminosa - Reprodução

Publicado 24/01/2025 11:24 | Atualizado 24/01/2025 12:19

Rio - Um homem, apontado como motorista de uma quadrilha especializada em furtos a residências de luxo no Rio e em São Paulo, foi preso, nesta quinta-feira (23), na Rodovia Presidente Dutra. Allan Xavier de Moura responderá por associação criminosa.

As investigações que levaram à prisão do motorista começaram depois de uma tentativa de furto ocorrida no Jardim Botânico, na Zona Sul, na última semana. De acordo com a Polícia Civil, agentes da 15ª DP (Gávea) analisaram imagens de câmeras, identificaram um dos veículos utilizados no crime e passaram a monitorá-lo.

Nesta quinta, os policiais perceberam que o carro estava seguindo em direção à São Paulo. As equipes então realizaram um cerco na Rodovia, pararam o veículo e viram que o condutor tinha dois relógios e R$ 6,8 mil em espécie. Allan foi conduzido para a 15ª DP, onde confessou ser motorista da quadrilha e informou que o restante do grupo já tinha retornado à São Paulo através de carros por aplicativo.

Segundo a Polícia Civil, os integrantes do bando ficam escondidos na Vila Vintém, na Zona Oeste, quando viajam para o Rio com o objetivo cometer os crimes. Os suspeitos usam um carro alugado por traficantes, enquanto o veículo original fica escondido na região, para dificultar a investigação.

A 15ª DP identificou que a quadrilha é responsável por diferentes furtos em residências de luxo. Antes de praticarem os crimes, os bandidos buscam dados bancários e pessoais das vítimas em sites da internet e já chegam aos locais com os objetivos mapeados.

O grupo é suspeito de um furto realizado na Tijuca, na Zona Norte. Eles roubaram joias e relógios e depois venderam a traficantes da Vila Vintém, por aproximadamente R$ 25 mil.

A prisão do motorista foi realizada por agentes da 15ª DP com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As investigações seguem em andamento para identificar prender os demais integrantes da quadrilha.