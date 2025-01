Recém-nascido foi encontrado morto em balde na Rua Marmiari, em Senador Camará - Reprodução / Google Street View

Publicado 24/01/2025 13:35

Rio - Um recém-nascido foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (24), dentro de um balde, em Senador Camará, na Zona Oeste.

O caso aconteceu na Rua Marmiari. De acordo com relatos nas redes sociais, o bebê, ainda não identificado, estava enrolado em uma manta e o balde próximo ao lixo.

Segundo a Polícia Militar, coletores de reciclagem encontraram o corpo e informaram os agentes do 14ª BPM (Bangu). A equipe confirmou o encontro do cadáver na localidade e isolou a área para perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte. Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos. A especializada tenta descobrir quem são os pais do recém-nascido e quem abandonou a vítima no local.