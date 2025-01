Juliana Leite Rangel foi baleada na cabeça pela PRF na véspera de Natal e está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias - Reprodução / Rede Social

Juliana Leite Rangel foi baleada na cabeça pela PRF na véspera de Natal e está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em CaxiasReprodução / Rede Social

Publicado 24/01/2025 15:47 | Atualizado 24/01/2025 16:28

DIA, ela vem lutando para conseguir se recuperar e já começou a caminhar com auxílio da fisioterapia no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada. Rio - A estudante de enfermagem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada na véspera de Natal por agentes da PRF na Rodovia Washington Luiz, completou um mês de internação nesta sexta-feira (24). Segundo relato dos pais da vítima ao, ela vem lutando para conseguir se recuperar e já começou a caminhar com auxílio da fisioterapia no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada.

"Ela ainda está no CTI ainda e tratando para tirar o acesso da traqueostomia. Estão diminuindo o acesso aos poucos. Estamos treinando ela a falar, e já está dando os primeiros passos. Um dia de cada vez", contou o pai da estudante, Alexandre Rangel, que vem acompanhando de perto a melhora da filha.

De acordo com o mecânico, Juliana vem se comunicando bem com a família, muitas vezes através de bilhetes, uma vez que o acesso de traqueostomia dificulta a fala. Em um desses recados, a mulher contou aos pais a sua percepção sobre o ataque a tiros sofrido pelo carro da família.

"Ela falou que se lembrava do dia. Se lembrava de me ouvir pedindo para todos se abaixarem, mas que inicialmente só se preocupava com o irmão caçula. Diz ela que ficava mandando ele abaixar e escreveu que se fosse o irmão a levar o tiro, talvez ele pudesse não resistir", disse Alexandre.

A estudante de enfermagem passou cerca de uma semana em coma, logo após dar entrada na emergência do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na noite do último dia 24 de dezembro. Ela começou a se comunicar com familiares no dia 1º de janeiro e, na semana seguinte, respirava sem a ajuda de aparelhos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias e a direção da unidade, do ponto de vista neurológico, Juliana não apresentou novos sintomas e também não tem pioras no processo de reabilitação. "A paciente segue em terapia intensiva, em acompanhamento pelo serviço de neurocirurgia, psicologia, em conjunto com equipe multidisciplinar. Até o momento, sem previsão de alta do CTI", esclareceu.

Baleada a caminho da ceia de Natal

Juliana foi atingida na cabeça por um tiro, socorrida e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na noite do dia 24 de dezembro. Ela, os pais, o irmão e a namorada dele, seguiam de Belford Roxo, na Baixada, para a casa da irmã, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, onde a família faria a ceia de Natal.

Quando o carro da família passava pela Rodovia Washington Luiz (BR-040), na altura de Duque de Caxias, agentes da PRF dispararam contra o veículo. Um desses tiros perfurou a traseira do veículo e atingiu Juliana e o pai dela na mão direita. Três agentes envolvidos no incidente são alvo de um procedimento interno da PRF, além de um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal.