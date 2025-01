Moradores estendem bandeiras brancas em meio a operação no Complexo do Alemão - Rede Social

Publicado 24/01/2025 12:33 | Atualizado 24/01/2025 12:49

Rio - Em meio ao tiroteio durante a megaoperação no Complexo do Alemão , na Zona Norte, nesta sexta-feira (24), moradores estenderam panos brancos na janela enquanto gritavam pedindo paz na comunidade. O confronto teve início ainda na madrugada e voltou a acontecer no início desta tarde. Na ação, que também ocorre na Penha, um jardineiro foi morto a caminho do trabalho , um jovem e um PM foram baleados. Além disso, os agentes prenderam um foragido da Justiça.

Ainda no Alemão, lojas foram perfuradas por disparos e uma moradora teve a televisão destruída após uma bala perdida atingir sua casa.

Em meio a tiroteio durante megaoperação, moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte, estendem panos brancos na janela em busca de paz.



Complexo da Penha - Alemão.

Além dos danos psicológicos, as operações também deixam marcas materiais.



Na comunidade da Fazendinha, os agentes também estouraram um desmanche de veículos roubados e localizaram um imóvel com cerca de 1 tonelada de drogas, que foram apreendidas e serão periciadas. A operação, que conta com 500 policiais, ocorre no dia do aniversário de Edgard Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, chefe do tráfico da Penha e um dos criminosos mais procurados do Rio.

Morto e feridos





Já o agente Diogo Marinho Rodrigues Jordão e o morador identificado como Wander Souza dos Santos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O estado de saúde do PM é grave, enquanto o do rapaz é estável. Carlos André Vasconcelos, de 35 anos, era jardineiro e estava a caminho do trabalho quando foi baleado e morto próximo à estação do BRT da Penha, na Zona Norte. No momento em foi atingido, a vítima estava de mochila, que ficou marcas de tiro, já bem perto do ponto de ônibus. Segundo familiares, o morador saía de casa todos os dias às 4h30 para poder trabalhar. Ele deixa mulher e filhos.Já o agente Diogo Marinho Rodrigues Jordão e o morador identificado como Wander Souza dos Santos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O estado de saúde do PM é grave, enquanto o do rapaz é estável.

Impactos da operação

Segundo a Rio Ônibus, devido a operação policial, 15 linhas estão com desvios de itinerários. São elas:



908 (Guadalupe x Bonsucesso)

SV908 (Guadalupe x Bonsucesso)

312 (Olaria x Candelária)

313 (Penha x Praça da República)

621 (Penha x Saens Pena)

622 (Penha x Saens Pena)

623 (Penha x Saens Pena)

625 (Olaria x Saens Pena)

628 (Penha x Nova América)

679 (Grotão x Méier)

629 (Irajá x Saens Pena)

292 (Engenho da Rainha x Castelo)

711 (Rocha Miranda x Rio Comprido)

311 (Engenho Leal x Candelária)

721 (Cascadura x Vila Cruzeiro)

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no momento, as clínicas da família Valter Felisbino de Souza e Zilda Arns mantêm o atendimento à população nesta sexta-feira (24). Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Já as clínicas da família Rodrigo Y Aguilar Roig, Klebel de Oliveira Rocha, Aloysio Augusto Novis e Felippe Cardoso suspenderam o início do funcionamento e agora avaliam a possibilidade da abertura.