Limpeza do Camelódromo da Uruguaiana deve durar cerca de 15 dias - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 24/01/2025 16:03 | Atualizado 24/01/2025 16:08

Rio - As investigações da Polícia Civil indicam que o incêndio que atingiu parte do Camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio, no último dia 12 , teve origem em um frigobar e foi provocado por um "acidente termoelétrico".

De acordo com a 1ª DP (Centro), responsável pelo caso, o fogo começou na parte superior do frigobar, onde havia um condutor flexível com marca de intensa concentração de calor e fusão na chapa do equipamento. A polícia também constatou que a fiação estava exposta, tanto nos condutores quanto nos terminais.

A delegada Elaine Andrea Nunes, titular na distrital, informou ao DIA que a equipe não encontrou sistemas de detecção e alarme no local do incêndio. As investigações ainda estão em andamento.

Relembre o caso

Bombeiros de dez quartéis foram acionados para combater as chamas e fazer o trabalho de rescaldo na manhã do dia 12. O prefeito Eduardo Paes foi até a área atingida e prometeu ajudar na reconstrução do mercado. Ninguém ficou ferido.

O fogo começou em uma loja na Rua dos Andradas, na altura da Rua Senhor dos Passos, e se espalhou rapidamente. A fumaça tomou grandes proporções e podia ser vista de outras áreas da cidade, como o Pão de Açúcar, na Zona Sul.

Dois dias depois, o Tribunal de Justiça do Rio determinou a interdição do Camelódromo por ao menos 30 dias, até que as instalações fossem reestruturadas para minimizar riscos de incêndio.