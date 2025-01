Jovem está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/01/2025 12:52

Rio - O entregador Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, baleado durante um confronto entre policiais militares e criminosos , teve o braço direito amputado, em cirurgia realizada nesta sexta-feira (24), após uma piora onde o tiro o acertou. A vítima segue em estado gravíssimo depois do procedimento.

O jovem está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde a noite da última terça-feira (21), quando foi atingido por um disparo no ombro direito na comunidade do Rasta, na mesma cidade.

De acordo com a prefeitura, após uma nova avaliação da equipe de cirurgia vascular, Cauã teve uma piora no aspecto do membro, com sangramento, indicando a necessidade de amputação. Ainda segundo o órgão, a cirurgia foi realizada na manhã desta sexta-feira (24), sem intercorrências.

Depois do procedimento, o entregador voltou para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) para continuar o tratamento pós-operatório. O jovem segue com quadro gravíssimo, sedado e respirando com ventilação mecânica. Ele está em acompanhamento com cirurgia vascular, torácica e ortopedia. Não há previsão de alta.

Cauã já tinha passado por uma cirurgia na terça-feira (21). O jovem deu entrada no hospital levado por PMs com um tiro no ombro, lesão na artéria, fratura de úmero e pneumotórax no lado esquerdo. Ele foi entubado e passou por procedimentos de fixação do úmero, revascularização da artéria e drenagem torácica do lado direito, com colocação de dreno.

Investigação

Agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) tentam descobrir de onde partiu o tiro que acertou a vítima. Segundo a corporação, as armas dos PMs envolvidos no confronto foram apreendidas para perícia e as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15ºBPM (Caxias) estiveram na comunidade para verificar uma denúncia de que uma mulher seria executada por criminosos. De acordo com os agentes, eles foram atacados a tiros por bandidos na Rua Tebas e houve confronto. Em seguida, após cessarem os disparos, os policiais encontraram o jovem ferido e levaram ele até o HMAPN.