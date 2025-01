Vítimas estavam dentro de um trem da SuperVia - Arquivo/Agência O Dia

Vítimas estavam dentro de um trem da SuperViaArquivo/Agência O Dia

Publicado 28/01/2025 09:42

Rio - Criminosos roubaram passageiros dentro de um trem, na noite desta segunda-feira (27), na estação do Engenho de Dentro, na Zona Norte. Segundo uma testemunha, três homens armados cometeram o crime.

De acordo com a SuperVia, agentes da concessionária precisaram acionar as forças de segurança para tomar as providências necessárias depois de um assalto dentro de uma composição, que aconteceu por volta das 22h.

"A concessionária lamenta o ocorrido e lembra que atua em parcerias para garantir a integridade de seus colaboradores e clientes", diz a nota.



Para combater crimes como esses, a empresa informou que possui uma parceria com o Disque Denúncia, permitindo que os passageiros façam denúncias de forma anônima pelo telefone 21 2253-1177 ou via QR Code disponível nos trens e estações. As denúncias são encaminhadas às autoridades de segurança, fortalecendo as ações preventivas e de combate a diversos crimes.

Procurada, a Polícia Militar destacou que mantém policiamento no entorno das estações e atua diariamente em apoio a concessionária, sempre que solicitada. Segundo a corporação, o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) realiza patrulhamento nas plataformas, além de trabalhar em parceria com a delegacia da região a fim de identificar e prender os responsáveis por esse tipo de delito.

Questionada, a Polícia Civil ainda não informou se houve registro do assalto desta segunda-feira (27).