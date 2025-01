A fachada do Teatro Glaucio Gill foi reformada e agora, conta com luzes de LED - Divulgação / Funarj

A fachada do Teatro Glaucio Gill foi reformada e agora, conta com luzes de LEDDivulgação / Funarj

Publicado 28/01/2025 11:47 | Atualizado 28/01/2025 13:09

Rio - A Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, Zona Sul do Rio, voltou a contar com o tradicional Teatro Glaucio Gill, reinaugurado nesta segunda-feira (27) após um ano de reformas. Na reabertura do espaço, o ator Matheus Nachtergaele protagonizou o monólogo "Processo de Conscerto do Desejo", recitando os poemas de sua mãe, a poetisa Maria Cecilia (1946-1968), e a apresentação "Cabaré Miranda", comandada pelo humorista Luis Miranda.

O investimento do Governo do Estado foi de R$ 2,8 milhões. A fachada passou por uma reformulação e agora, possui fitas de LED para realçar os desenhos geométricos da pintura. O auditório está com novas poltronas e um sistema renovado de ar condicionado, além de um mezanino que amplia a capacidade. Um segundo palco, localizado no primeiro andar, vai abrigar espetáculos de cabaré.Diretor do Glaucio Gill, o ator Rafael Raposo ressaltou a retomada do espaço. "É tão importante ver a cultura valorizada. Principalmente uma obra tão completa e complexa no Teatro Gláucio Gill, que é um dos berços da cultura fluminense", afirmou. As reformas foram realizadas pelo programa Acelera Funarj, com parceria da Empresa de Obras Públicas do Rio.O Teatro Glaucio Gill, inicialmente batizado como Teatro da Praça, foi inaugurado em 1958 por atores do Tablado, escola de atores fundada em 1951. A encenação da peça infantil "O bobo bobão", de Lígia Nunes, com direção de Fábio Sabag, marcou a estreia. Já os espetáculos adultos começaram depois da exibição de "O chapéu de palha de Itália", de Eugène Labiche, dirigido por Geraldo Queiroz.Em 1965, o teatro foi cedido à atriz Maria Fernanda (1928-2022), filha da poetisa Cecília Meireles (1901-1964), que liderou uma série de reformas no local. Ainda no mesmo ano, o espaço recebeu o nome de Teatro Glaucio Gill, em homenagem ao ator e autor teatral que morreu precocemente aos 33 anos, em 1965.Desde então, a casa recebeu apresentações protagonizadas por grandes estrelasl, como Fernanda Montenegro, Tônia Carrero, Emiliano Queiroz, Nelson Xavier, Sérgio Britto, Glauce Rocha, Rubens de Falco e Marco Nanini.