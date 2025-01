Marina Colasanti nasceu na Eritreia e veio para o Brasil em 1948 - Reprodução/Redes Sociais

Marina Colasanti nasceu na Eritreia e veio para o Brasil em 1948Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/01/2025 11:49 | Atualizado 28/01/2025 12:31

Rio - A escritora Marina Colasanti morreu, nesta terça-feira (28), aos 87 anos. A autora de mais de 70 obras morava no Rio de Janeiro e deixa o marido, o também escritor Affonso Romano de Sant'Anna, e duas filhas, Fabiana e Alessandra Colasanti. A causa da morte não foi divulgada e o corpo da artista será velado nesta quarta-feira (29) no Parque Lage, no Jardim Botânico, na Zona Sul.

fotogaleria

Colasanti tem dezenas de livros publicados no Brasil e em países como Estados Unidos, Espanha, Argentina, Colômbia e Cuba, de poesias, contos, crônicas e infantojuvenis. Vencedora de nove prêmios Jabuti, o mais tradicional da literatura brasileira, ela foi homenageada como Personalidade Literária de 2024 pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Em 2023, se tornou a 10ª mulher a conquistar o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL) e também considerado um dos principais do país.

Entre as obras mais aclamadas da artista estão os livros "Entre a Espada e a Rosa"; "Ana Z aonde vai Você"; "Rota de Colisão"; "Eu Sei, Mas Não Devia"; "Passageira em Trânsito"; "Antes de Virar Gigante e Outras Histórias"; e "Breve História de um Pequeno Amor". Além dos prêmios nacionais, Colasanti também foi agraciada com o prêmio Iberoamericano SM de Literatura Infantil e Juvenil e finalista do Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura infantil. Ela também se tornou hors-concours da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), após ter sido várias vezes premiada.

Em uma publicação nas redes sociais, a ABL lamentou a morte da autora. "A Academia Brasileira de Letras lamenta o falecimento de Marina Colasanti, aos 87 anos. Escritora brilhante, autora de mais de 70 obras que encantam crianças e adultos, Marina deixa um legado inesquecível para a literatura e a cultura brasileiras. Em 2023, ela se tornou a 10ª mulher a conquistar o Prêmio Machado de Assis, em reconhecimento a sua carreira, marcada pela sensibilidade e pelo talento", diz a nota.



A CBL também publicou uma nota de pesar. "A CBL lamenta profundamente o falecimento de Marina Colasanti, uma das maiores vozes da literatura brasileira e Personalidade Literária da 66ª edição do Prêmio Jabuti. Com mais de 70 obras publicadas, destinadas ao público infantil e adulto, Marina deixa um legado que transcende gerações, marcado por temas universais tratados com simplicidade e poesia (...) Com livros publicados em diversos países, Marina Colasanti eternizou sua marca na história da literatura brasileira, inspirando leitores e escritores pelo mundo".

Autora premiada também foi jornalista e artista plástica



Marina Colasanti nasceu em 1937 na cidade de Asmara, capital da Eritreia, viveu em Trípoli, na Líbia, e na Itália, até que em 1948 veio com a família para o Brasil. Antes de se tornar uma das maiores autoras brasileiras, ela iniciou sua carreira no Jornal do Brasil como jornalista e cronista. Também trabalhou em revistas femininas e atuou na televisão, onde editou e apresentou programas culturais.

A escritora foi ainda publicitária e traduziu, do inglês, francês e italiano, obras de renomados autores estrangeiros. O primeio livro de Colasanti, "Eu Sozinha", foi publicado em 1968 e, desde então, ela consolidou uma carreira literária de grande sucesso. Por meio da literatura, também resgatou sua primeira formação acadêmica como artista plástica, já que passou a ilustrar grande parte de suas obras.