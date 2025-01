Encontro de deputados do Solidariedade com Rodrigo Bacellar - Divulgação

Publicado 29/01/2025 10:15 | Atualizado 29/01/2025 10:16

A bancada do partido Solidariedade na Alerj fechou apoio à recondução de Rodrigo Bacellar para a presidência da Casa com as bênçãos do presidente estadual e vice-presidente da legenda, deputado federal Aureo Ribeiro.

Durante o encontro, a mais nova parlamentar da Alerj, Sarah Poncio, que tomou posse em janeiro, recebeu as boas-vindas de Bacellar, que é do União Brasil.

A reunião contou, ainda, com as presenças de Giovani Ratinho, Chico Machado e Chiquinho da Mangueira.