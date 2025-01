Engavetamento envolveu três carretas e três carros - Reprodução/TV Globo

Engavetamento envolveu três carretas e três carros Reprodução/TV Globo

Publicado 29/01/2025 14:10 | Atualizado 29/01/2025 17:53

Rio - Um engavetamento envolvendo três carretas e três carros deixou uma pessoa morta e sete vítimas feridas, uma dela em estado grave, na Rodovia Presidente Dutra, altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da manhã desta segunda-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos caminhões ficou preso nas ferragens e morreu durante o trabalho de resgate.

O trabalho dos militares, com apoio de equipes da EcoRioMinas, concessionária que administra a via, para retirar a vítima do local começou ainda por volta das 12h. Por volta das 14h30, apesar dos esforços dos Bombeiros, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Motorista de carreta ficou preso às ferragens Reprodução/TV Record



O acidente aconteceu pouco antes das 12h, na altura do km 187, em Comendador Soares. Por conta da gravidade da colisão, a pista no sentido Rio foi totalmente interditada e o trânsito deslocado para a marginal.



A EcoRioMinas informou que uma mulher, em estado grave, foi transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, também em Nova Iguaçu.



As outras seis vítimas tiveram ferimentos leves e estão sendo atendidas ainda no local, segundo a concessionária.



Nas redes sociais, motoristas registraram o estrago deixado pela colisão. Os registros mostram os veículos destruídos no meio da pista sentido Rio da BR-116. " O acidente aconteceu pouco antes das 12h, na altura do km 187, em Comendador Soares. Por conta da gravidade da colisão, a pista no sentido Rio foi totalmente interditada e o trânsito deslocado para a marginal.A EcoRioMinas informou que uma mulher, em estado grave, foi transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, também em Nova Iguaçu.As outras seis vítimas tiveram ferimentos leves e estão sendo atendidas ainda no local, segundo a concessionária.Nas redes sociais, motoristas registraram o estrago deixado pela colisão. Os registros mostram os veículos destruídos no meio da pista sentido Rio da BR-116. "