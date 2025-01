A moradora do Centro Ana Paula Moreira Melo, de 54 anos, trabalha há 10 como ambulante - Armando Paiva/Agência O Dia

A moradora do Centro Ana Paula Moreira Melo, de 54 anos, trabalha há 10 como ambulanteArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 30/01/2025 12:25 | Atualizado 30/01/2025 12:46

Rio - Os primeiros ambulantes sorteados para atuar no Carnaval de rua do Rio formaram uma fila, na manhã desta quinta-feira (30), para receber o kit de trabalho para o período. A entrega do colete, do isopor e da credencial oficial dedicada aos autônomos acontece em um dos armazéns no Píer Mauá, Zona Portuária do Rio, onde também é ministrado aos camelôs um treinamento de normas municipais, legislação e ética. A entrega vai até o dia 8 de fevereiro.

fotogaleria

Ao todo, neste primeiro dia, são esperados 1,5 mil trabalhadores autônomos agendados para receber seu kit. Um desses materiais de trabalho foi para a moradora do Méier, Zona Norte, Katia Aparecida, de 52 anos, que se apresentou logo cedo no ponto de entrega.

"Eu estou desempregada e pintou essa oportunidade. Espero bombar em vendas e arrasar. Sou muito comunicativa, expressiva, então não quero nem saber. Vou em todos os blocos do Rio", comemorou a ambulante, que garantiu já começar os trabalhos neste domingo (2).

Experiente, a moradora do Centro Ana Paula Moreira Melo, de 54, contou que já trabalha há dez anos como ambulante no Carnaval. Segundo ela, o período é uma ótima alternativa para quem busca fazer uma renda extra.



"Todo ano eu trabalho. A expectativa é de tudo de bom para a gente. Que façamos vendas boas, bacanas e sem problemas. Já sou experiente, então sei como tudo funciona. Tem dez anos que trabalho no Centro, nos blocos de rua. Na Zona Sul, se tiver oportunidade, a gente vai também, o negócio é ganhar dinheiro", disse.

Thiago da Silva Santos, 26, que veio de Mesquita, na Baixada Fluminense, é outro que vê o trabalho ambulante como uma oportunidade de complementar o salário. "Só com o trabalho principal a gente não consegue. É sempre bom ter uma renda extra", pontuou.

Em sua primeira vez como ambulante, o morador da Baixada avaliou o processo de cadastro para concorrer às vagas simples e descomplicado. "A inscrição foi super fácil e a palestra também nos ajuda bastante a entender o que podemos ou não fazer", avaliou.

A entrega dos kits estará disponível das 8h às 18h, na Avenida Rodrigues Alves, número 139, no Píer Mauá, até o dia 8 de fevereiro. A retirada, contudo, deve ser feita com agendamento. Segundo a Dream Factory, empresa vencedora do Caderno de Encargo que produz o Carnaval de rua do Rio, o atendimento diário será de 1.500 ambulantes.

Durante esse atendimento, os camelôs também receberão suporte para abertura de contas digitais e cadastro de maquininhas para pagamentos via cartão.

*Colaborou Armando Paiva