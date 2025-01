A entrega aconteceu na tarde desta quinta-feira (30) - Renan Areias / Agência O Dia

Rio - A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Município do Rio (Comlurb) recebeu na quinta-feira (30) mais 64 novos caminhões com tecnologia sustentável para sua frota, durante uma cerimônia no Parque Radical de Deodoro, na Zona Norte. Todos eles seguem a norma de sustentabilidade Euro 6, um protocolo que estabelece limites para a emissão de poluentes por veículos a diesel. Participaram da entrega o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o presidente da Comlurb, Jorge Arraes.

Ao todo, a região passará a contar com 160 novos veículos para garantir o atendimento da coleta domiciliar e da remoção de lixo público nos bairros de Vigário Geral, Honório Gurgel, Engenho da Rainha, Complexo do Alemão, Cordovil, Jardim América, Costa Barros, Pavuna, Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Complexo do Chapadão, entre outros.



Dos automóveis adicionados à frota da empresa, 21 são compactadores, destinados ao serviço de coleta domiciliar; 20 são basculantes, para remoção de lixo público; sete são poliguindastes, para recolher resíduos de caixas de entulho; cinco são pipas d'água, para lavagem de logradouros e limpeza de ruas após feiras livres e eventos; e 11 são minibasculantes, para operações em áreas de difícil acesso, como ruas estreitas e becos, especialmente em comunidades.