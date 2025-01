O crime sobrecarrega a rede elétrica e também eleva o risco de incêndios - Divulgação

O crime sobrecarrega a rede elétrica e também eleva o risco de incêndiosDivulgação

Publicado 30/01/2025 15:57 | Atualizado 30/01/2025 16:18

Rio - Seis comerciantes foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (29), por furto de energia em Saquarema, na Região dos Lagos. De acordo com as investigações, uma organização criminosa é responsável por instalar ligações clandestinas em estabelecimentos comerciais, cobrando taxas ilegais. A identidade dos presos não foi divulgada.

A operação foi realizada em conjunto pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e a concessionária Enel. As autoridades descobriram que, além de furtar energia da rede pública, o grupo cobra um "pedágio" pelo serviço clandestino, lucrando com a exploração de quem adere ao esquema.

As investigações revelam que a quadrilha especializada tem aprimorado suas técnicas e expandido suas operações. Segundo os agentes, o crime não apenas sobrecarrega a rede elétrica, mas também eleva o risco de incêndios e acidentes fatais, além de gerar prejuízos milionários às concessionárias e aos consumidores regulares.

Os responsáveis pelos estabelecimentos flagrados foram levados à delegacia e responderão por furto de energia. Os agentes seguem com as investigações para identificar os integrantes do bando e mais estabelecimentos alvos desse esquema.