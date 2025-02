A assinatura do memorando de entendimento aconteceu na UFRRJ - Divulgação

Publicado 01/02/2025 13:28

Rio - Uma parceria entre a Prefeitura de Seropédica, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do município vai permitir a criação de um Parque Ecotecnológico da Universidade Federal Rural do Rio Janeiro, que será instalado em uma área de 400 mil m² às margens da BR-465, km 42, e voltado para pesquisa aplicada, desenvolvimento de novas tecnologias e atração de investimentos sustentáveis.

Para a concretização do projeto, foi assinado, na Universidade Rural como é mais conhecida, um memorando de entendimento com os três parceiros.

Em entrevista ao site da instituição, o reitor da UFRRJ, Roberto de Souza Rodrigues, enfatizou: "A criação do Parque Ecotecnológico fortalece nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, beneficiando a comunidade acadêmica, o município de Seropédica e cidades vizinhas".

Já o pró-reitor adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ, Leandro Dias de Oliveira, afirma que o termo "eco" tem um peso fundamental na iniciativa. "A missão do Parque será promover o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação para gerar soluções a serviço da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de toda a região do entorno".

Leandro explicou, ainda, que a ideia teve suas raízes em 2012, com uma "iniciativa pioneira de instalação um parque tecnológico na área situada no Morro das Pindobas". Em 2023, o Conselho Universitário da Rural aprovou o processo que delimita a área destinada ao futuro empreendimento. Já no ano passado, houve a aprovação do regimento do Parque Ecotecnológico da UFRRJ.



A cerimônia de assinatura foi realizada no dia 17 de janeiro, no campus Seropédica. O reitor Roberto Rodrigues presidiu a mesa cerimonial, que foi composta pelo presidente da Finep, Celso Pansera; o presidente da ZPE Seropédica, Ricardo Oliveira; a vice-prefeita de Seropédica, Vandrea Furquim; o secretário de Governo do município, Fábio Mofati; o deputado federal Reimont; e a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros.

Na ocasião, Celso Pansera falou sobre convênio: "Se há um parque tecnológico próximo à ZPE, faz todo sentido a Finep apoiar. Nosso papel é financiar ciência, startups e projetos inovadores."