Moto presa embaixo do ônibus após colisãoReprodução/Redes sociais

Publicado 01/02/2025 12:26 | Atualizado 01/02/2025 14:22

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido, na madrugada deste sábado (1º), na colisão entre um ônibus e uma moto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima fatal, de aproximadamente 25 anos, estava sem identificação. Já Daniel Caldas Raimundo, de 21, foi socorrido em estado grave.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Nova Iguaçu foram acionados às 4h40 para o acidente na Rua Athaíde Pimenta de Moraes, próximo à prefeitura da cidade. No local, socorreram Daniel e o encaminharam para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

Segundo a direção da unidade, Daniel deu entrada no HGNI na manhã deste sábado (1º) com traumas na cabeça e está internado com estado de saúde grave.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o estado em que ficou o ônibus após o acidente. A vítima fatal e a motocicleta ficaram presas embaixo do coletivo após a colisão. A via foi interditada.