Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade visitaram o CristoWanderson Cruz / SMAS

Publicado 05/02/2025 10:49 | Atualizado 05/02/2025 10:56

Rio- Um grupo de crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social viveu um dia especial no Cristo Redentor, na última segunda-feira (3). A ação fez parte de um projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio (SMAS). A maioria dos 16 acolhidos que participou do passeio ao mais famoso ponto turístico da cidade não conhecia o local.

"A estátua é muito legal", disse A, de 14 anos, assistido pelo programa Família Acolhedora. "Eu pedi por todos os meus amigos do abrigo e pela equipe que me acolheu e cuida da gente. Esse momento aqui foi maravilhoso", comentou Creuza Freire dos Santos, 67, da Unidade de Reinserção Social (URS) Dina Sfat, em Bangu, na Zona Oeste.

O projeto "Vivências" tem como objetivo promover o pertencimento. Em 2024, foram beneficiadas, com visitas a teatros, cinemas, eventos esportivos, parques e museus, mais de 13 mil acolhidos.

"A nossa meta é mostrar que esses espaços também devem ser ocupados por pessoas em vulnerabilidade social. Essas pessoas também são parte da cidade. Nós conseguimos perceber a animação e a sensação de pertencimento, quando realizamos esse projeto nas nossas unidades. O sentimento é único", explica Regina Silveira, coordenadora da SMAS.