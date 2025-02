PM faz operação na Vila Kennedy - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Arquiv/Agência O Dia

PM faz operação na Vila KennedyReginaldo Pimenta/Arquivo/Arquiv/Agência O Dia

Publicado 07/02/2025 07:35

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na Vila Kennedy, Zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (7). Segundo moradores, houve tiroteio na região durante a madrugada. A comunidade vive uma onda de violência devido à disputa de território entre traficantes e milicianos.



De acordo com a corporação, o objetivo da ação é desarticular ações de facções criminosas. Até o momento não há registro de presos ou apreensões.

Clima de violência

Há pelo menos seis meses os moradores da Vila Kennedy, Bangu e adjacências vivem reféns do medo. Cada vez mais violentos nas abordagens, milicianos e traficantes promovem cenários de guerra.

A vítima foi abordada logo após comprar um refrigerante. Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver a bebida ao lado do corpo. O irmão mais velho do adolescente, Pedro Jefferson Araújo de Freitas, acredita que o adolescente foi confundido com 'X-9' enviado pela facção criminosa rival que atua na Vila Kennedy.