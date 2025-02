PMs usam ventilador em viaturas em meio ao calor - Divulgação

Na gravação, é possível ver o carro parado na sombra de uma árvore com as janelas e a porta do carona aberta. Já o segundo vídeo mostra um ventilador improvisado dentro do blindado. A filmagem foi realizada por um policial durante serviço em Rio das Pedras, na Zona Oeste.



"Está ruim para quem tá na praia? Imagina para quem está dentro do blindado, com um ventilador, sem ar condicionado e um sol de 40ºC. Não tem uma sombra pra ficar abrigado", disse enquanto filmava.



Procurada, a Polícia Militar informou que a frota da corporação vem sendo renovada anualmente desde 2022. "Vale ressaltar que todas as unidades contam com setores responsáveis pela manutenção das viaturas”, disse em nota.



Além disso, a corporação disse que realiza inspeções periódicas para "garantir que os veículos estejam em plenas condições de uso, priorizando a segurança dos militares e a eficiência no atendimento à população".



Segundo o Alerta Rio, nesta sexta-feira (24), o tempo segue estável na cidade do Rio, com previsão de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima de 39°C.