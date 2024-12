Temperatura no Rio pode chegar a 36ºC nesta sexta-feira (6) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/12/2024 14:49 | Atualizado 06/12/2024 17:09

É a segunda vez, em um intervalo de nove dias, que a cidade alcança esta classificação. Rio - A cidade do Rio entrou no Nível de Calor 3 (NC3), às 12h30 desta sexta-feira (6), por conta das temperaturas elevadas que atinge diversos pontos do município. O NC3 é o terceiro de cinco níveis e caracteriza-se pela previsão ou registro de índices de calor (temperatura e umidade) entre 36ºC e 40ºC por, ao menos, três dias consecutivos.que a cidade alcança esta classificação.

Apesar do município ter amanhecido encoberto pela névoa , o tempo abriu ao longo da manhã e a expectativa é que a capital fluminense chegue aos 36°C, nesta sexta. Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo na cidade está sendo influenciado por um sistema de alta pressão. Com isso, não há previsão de chuva e as temperaturas estarão em elevação.

No último dia 28 de novembro, o Rio também registrou o NC3, marcado por um calor intenso e a ausência de chuvas. Na ocasião, os termômetros chegaram a 43,2°C às 12h45, na estação meteorológica de Guaratiba, na Zona Oeste, segundo o Sistema Alerta Rio. Essa temperatura superou a marca anterior de 41,8°C, registrada em Guaratiba nos dias 17 de janeiro e 27 de novembro.

O Centro de Operações Rio (COR) reforça que o NC 3 é o estágio que antecede os outros dois níveis considerados mais críticos. Portanto, é importante seguir algumas recomendações, como beber bastante água ou sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar; consumir alimentos leves, como frutas e saladas; e utilizar roupas frescas.

Além disso, o COR orienta que a população evite ingerir bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar, além de não se expor diretamente ao sol, em especial entre 10h e 16h. Para quem tem Pet, a recomendação é que os tutores disponibilizem água fresca e não levem os animais para passearem entre 10h e 16h. É importante, também, checar a temperatura do solo para não queimar as patas dos bichos.

O Sistema Alerta Rio realiza o monitoramento das condições de tempo e qualquer atualização será publicada nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Centro de Operações. O órgão reforça, ainda, que o nível de calor não altera os estágios operacionais da cidade, que se encontra no Estágio 1.

Fim de semana de calor no Rio

O fim de semana será de calor na cidade do Rio, é o que aponta a previsão do Sistema Alerta Rio. No sábado (7), as temperaturas podem chegar aos 36°C, com mínima de 22°C. A expectativa é de céu aberto, sem chuva, e com ventos variando entre fracos e moderados.

Para o domingo (8), devido à entrada de ventos úmidos vindos do oceano, pode haver aumento de nebulosidade e declínio das temperaturas, que devem variar entre 21º e 32°C. Não há previsão de chuva.



Já na segunda-feira (9), o tempo ficará instável por conta da atuação de áreas de instabilidade e ao calor. Assim, o céu poderá ficar nublado e com previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da noite. Apesar disso, a temperatura sobe, com máxima de 35°C e mínima de 21°C.