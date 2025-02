PMs apreenderam pistola, drogas e colete com suspeitos em Niterói - Divulgação

Publicado 08/02/2025 18:56

Rio - Uma troca de tiros entre policiais do 12º BPM (Niterói) e suspeitos de tráfico, na tarde deste sábado (8), terminou com um bandido ferido na comunidade Monan Pequeno, em Niterói, Região Metropolitana. Segundo a corporação, os militares teriam sido atacados por criminosos no acesso à região e houve confronto.

Três suspeitos conseguiram fugir. Os PMs apreenderam uma pistola, três radiotransmissores, um colete, um coldre e drogas. O ferido foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na 79ª DP (Charitas).