Prêmio visa fortalecer iniciativas de cientistas jovens para soluções tecnológicas que ajudem comunidades cariocasRafael Pereira / SMCTI

Publicado 08/02/2025 19:45

Rio - A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) lançou o edital da segunda edição do Prêmio Jovem Cientista Carioca (PJCC) para fortalecer iniciativas de jovens cientistas na busca por soluções tecnológicas que ajudem comunidades cariocas. O prêmio visa fomentar 100 iniciativas inovadoras e oferecerá aos vencedores R$ 800 mensais ao longo de seis meses. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março.

O objetivo é fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa com aplicabilidade efetiva para a transformação nos territórios próximos às doze Naves do Conhecimento espalhadas pela cidade do Rio. A iniciativa é realizada em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds).