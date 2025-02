A força da água assustou moradores do bairro Km 32 - Reprodução

A força da água assustou moradores do bairro Km 32Reprodução

Publicado 11/02/2025 07:50 | Atualizado 11/02/2025 08:40

Rio - A tampa de uma tubulação rompeu e provocou alagamentos no bairro Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada desta terça-feira (11). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a força da água.

De acordo com relatos, moradores foram acordados no susto por volta das 2h. Em alguns locais, a água chegou a invadir as casas.

Tampa de tubulação rompe e água invade casas na madrugada desta terça (11) no bairro Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada. Equipes da Águas do Rio atuam no local.



Segundo a Águas do Rio, a quebra da tampa provocou o vazamento de um grande volume de água em direção às áreas mais baixas. No entanto, o derramamento já parou. “O reparo será iniciado agora e equipes de Responsabilidade Social estão no local prestando apoio aos moradores”, disse em nota. Crédito: Rede Social pic.twitter.com/djS58X5QzK — Jornal O Dia (@jornalodia) February 11, 2025 Segundo a Águas do Rio, a quebra da tampa provocou o vazamento de um grande volume de água em direção às áreas mais baixas. No entanto, o derramamento já parou. “O reparo será iniciado agora e equipes de Responsabilidade Social estão no local prestando apoio aos moradores”, disse em nota.

Outros casos

Essa não é a primeira vez que o bairro é surpreendido com enchentes por quebra em tubulações. Em 2023, uma outra adutora da Águas do Rio estourou em um terreno próximo à Rua Santa Maria, no bairro km 32. Na ocasião, diversas casas da região foram invadidas pela água.