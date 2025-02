Vítima deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Vítima deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no MéierArquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 11/02/2025 08:39

Rio - Uma mulher foi baleada em uma tentativa de assalto, na noite desta segunda-feira (10), em Turiaçu, na Zona Norte. Glória Schweiger, de 56 anos, teria tentado fugir dos criminosos.

O crime aconteceu na Estrada do Otaviano. Segundo informações preliminares, a motorista acelerou com o veículo para escapar da abordagem dos suspeitos, mas bateu. Ao sair do carro, ela foi atingida por um tiro no membro superior. Os assaltantes fugiram.

Bombeiros socorreram a vítima, por volta das 22h35, e a encaminharam, com ferimentos moderados, até o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.