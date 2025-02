Moradores realizaram protesto contra ação da PM na Vila Kennedy - Reprodução / Redes Sociais

Moradores realizaram protesto contra ação da PM na Vila KennedyReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/02/2025 09:19 | Atualizado 11/02/2025 12:52

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, nesta terça-feira (11), para desarticular ações de criminosos, na Vila Kennedy, na Zona Oeste. Até o momento, um suspeito foi baleado e outro preso. Moradores fizeram um protesto e interditaram parcialmente a Avenida Brasil.

A PM informou que, durante a ação, agentes do 14º BPM (Bangu) viram um veículo saindo da comunidade e tentaram abordá-lo. Neste momento, segundo a corporação, criminosos atiraram contra as equipes, gerando um confronto.

Um dos suspeitos foi atingido e outro fugiu. Os policiais apreenderam uma pistola e 10 artefatos explosivos. Em outro ponto da Vila Kennedy, um segundo suspeito foi detido e uma pistola apreendida.

No início da tarde desta terça, moradores realizaram uma manifestação na Avenida Brasil, interditando a pista lateral, sentido Santa Cruz, na altura da quadra da Unidos da Vila Kennedy. Os presentes colocaram fogo em objetos em ruas próximas como barricadas para evitar entrada de policiais.

Houve tiroteio na região e carros voltaram pela contramão. A pista central ficou com duas faixas ocupadas no mesmo sentido, na altura da Praça Dolomitas. Caminhões foram utilizados para bloquear o trecho. A via foi liberada por volta das 12h50.

Equipes do 14º BPM e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estão no local para controlar a situação. A operação segue em andamento.

Disputa territorial

A Vila Kennedy, controlada pelo Comando Vermelho (CV), convive com uma constante guerra pelo território disputada entre a facção e grupos rivais, como o Terceiro Comando Puro (TCP) e milicianos. Na madrugada do último dia 7, moradores relataram intensos tiroteios na região. No mesmo dia, a PM fez uma operação no local.

Há pelo menos seis meses quem mora na Vila Kennedy, Bangu e adjacências vivem reféns do medo. Cada vez mais violentos nas abordagens, os criminosos promovem cenários de guerra.

No dia 5 de fevereiro, criminosos atiraram pelo menos 17 vezes contra o adolescente Fábio Freitas Corrêa , de 17 anos, em Bangu, na Zona Oeste. Segundo testemunhas, milicianos fortemente armados desceram de um carro e dispararam contra o jovem, que era morador da Vila Kennedy e estava na região visitando familiares.

A vítima foi abordada logo após comprar um refrigerante . Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver a bebida ao lado do corpo. O irmão mais velho do adolescente, Pedro Jefferson Araújo de Freitas, acredita que o adolescente foi confundido com 'X-9' enviado pela facção criminosa rival que atua na Vila Kennedy.