Rio - Produzido por Cacá Diegues, que morreu aos 84 anos, nesta sexta-feira (14), e Renata de Almeida Magalhães, o filme "5x Favela, Agora por Nós Mesmos" foi escrito, dirigido e realizado por jovens cineastas moradores de favelas do Rio de Janeiro. Lançado em 2010, o projeto é baseado no longa "Cinco Vezes Favela", de 1962.

Na trama, obra conta cinco histórias sobre diferentes aspectos de vida em suas comunidades. O primeiro episódio é "Fonte de Renda", que fala de um jovem que realiza o sonho de ser bem sucedido no vestibular e entra para uma faculdade de direito. Ele, no entanto, passa a encontrar dificuldades para dar conta dos gastos com livros, alimentação e transporte. Por conta disso, se sente atraído a vender drogas para amigos da faculdade, lucrando o suficiente para custear seus estudos.

O segundo episódio é intitulado "Arroz e Feijão". A produção conta a história de pais, que para conseguir construir um quarto para o filho único, Wesley, de 12 anos, são obrigados a reduzir o cardápio de casa a arroz com feijão. No dia do aniversário do pai, o menino se junta ao amigo Orelha e sai, sem muito sucesso, em busca de recursos para comprar um frango de presente para ele.

O terceiro episódio "Concerto para Violino" narra sobre crianças, Márcia, Jota e Ademir, que fazem um juramento de amizade eterna. Agora adultos, com cerca de 20 anos de idade, Jota foi para o tráfico de drogas e Ademir entrou para a polícia. O enfrentamento entre os dois pode impedir que Márcia, que se tornou violinista, realize seu sonho de uma bolsa de estudos musicais na Europa.

A história de um jovem chamado Flávio, de 17 anos, morador de uma favela carioca, faz parte do quarto episódio da produção. Ele deixa a pipa de um amigo 'voar' e precisa ir buscá-la na favela de uma facção rival a que ele mora. Mesmo com medo da aventura, ele vai buscar a pipa, descobrindo que as pessoas da favela rival não são diferentes das que ele encontra em sua região.

Em "Acende a Luz", o drama de Luciana Bezerra é abordado. É véspera de Natal e o morro está sem luz há três dias. Os técnicos enviados pela companhia de luz não conseguem resolver o problema. Os moradores sequestram um funcionário dela e fazem ele de refém, até que a luz volte. O funcionário se integra a comunidade e acaba se tornando o herói do local na noite de Natal.

Os jovens cineastas contaram com o treinamento, a partir de oficinas profissionalizantes de audiovisual, ministradas por grandes nomes do cinema brasileiro como Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, Walter Lima Jr., Daniel Filho, Walter Salles, Fernando Meirelles, e João Moreira Salles.