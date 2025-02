MPT e PF fiscalizam barracões na Cidade do Samba - Reprodução

Publicado 18/02/2025 11:03 | Atualizado 18/02/2025 15:34

Rio - O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Polícia Federal realizam, nesta terça-feira (18), uma operação para verificar as condições de trabalho na Cidade do Samba, no Santo Cristo, Região Central do Rio. A ação teve como foco a fiscalização da segurança e saúde dos trabalhadores.



Uma força-tarefa composta por Auditores Fiscais do Trabalho e agentes da PF faz a fiscalização nos barracões das agremiações do Grupo Especial. O local abriga a produção dos carros alegóricos e fantasias do Carnaval.



As escolas foram notificadas a apresentar documentos e a realizar melhorias relacionadas principalmente às instalações elétricas, prevenção a incêndios, máquinas e equipamentos e movimentação de cargas.



Os Auditores-Fiscais realizaram orientações e, ao final, houve uma reunião com representantes da LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba) e do Rio Carnaval.



Durante a fiscalização, foi solicitada a identificação de cada prestador de serviço que atua nos barracões das escolas de samba e as escolas notificadas para apresentar documentos que comprovem a regularidade dos trabalhadores e das condições de trabalho.



Entre os pontos observados, estão a necessidade de adequações nos vestiários e banheiros, visando melhorar as condições de higiene e segurança dos trabalhadores.



De acordo com o MTE, a Cidade do Samba recebe atenção especial nesta época do ano, quando a demanda por mão de obra aumenta significativamente, "para que a festa não ocorra às custas da exploração de trabalhadores".



Posteriormente, será marcada uma reunião para o alinhamento de uma parceria entre a Prefeitura do Rio e a Liesa.