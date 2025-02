Agentes interditam academia em Nova Iguaçu - Divulgação / Procon-RJ

Agentes interditam academia em Nova IguaçuDivulgação / Procon-RJ

Publicado 18/02/2025 13:16 | Atualizado 18/02/2025 13:18

Rio - Após denúncias de frequentadores, quatro academias em Nova Iguaçu foram alvos de uma operação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon do Rio, nesta segunda-feira (17). Os agentes interditaram uma delas, que funcionava sem registro de pessoa jurídica e sem um responsável técnico.

Os outros três locais foram autuados por diversas irregularidades, como ausência de acessibilidade, de preços em produtos à venda e do cartaz 151 - um aviso obrigatório que deve estar presente em todos os estabelecimentos comerciais. Todos os responsáveis têm até 15 dias para apresentar defesa.



Segundo o secretário da Sedcon, esta é a segunda interdição feita por ausência de um profissional habilitado em menos de uma semana. “A fiscalização nesses estabelecimentos vai continuar, para garantir que todos os direitos consumeristas estão garantidos”, afirmou.



Na semana passada, a Sedcon e o Procon realizaram fiscalizações em Campo Grande, Bangu e Tijuca. Após outras denúncias de consumidores, quatro academias foram autuadas e uma delas interditada.