Batida entre coletivo e bonde deixou duas pessoas feridas Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 21/02/2025 12:41 | Atualizado 21/02/2025 14:45

Rio - Um ônibus da linha 006 (Castelo x Silvestre) bateu em um bonde, no fim da manhã desta sexta-feira (21), deixando duas pessoas feridas na descida de Santa Teresa, Região Central do Rio. Segundo a Secretaria de Estado de Transporte, o acidente aconteceu após o motorista do coletivo, identificado como Antônio, de 35 anos, sofrer um mal súbito.

Ao passar mal, o motorista teria perdido o controle do veículo na descida, atingindo o bonde que seguia o percurso de subida pela Rua Almirante Alexandrino, próximo ao Largo dos Guimarães. O local fica bem próximo ao ponto final do ônibus 006.

Por conta do acidente, a rua permaneceu interditada das 12h às 14h, quando agentes da Polícia Civil concluíram trabalho de perícia. A circulação dos bondes até o momento segue interrompida no trecho.

De acordo com a secretaria, o motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Uma passageira do ônibus também precisou de atendimento e foi levada para a unidade. Não há atualização sobre o estado de saúde dos feridos.

Os passageiros que estavam no bonde não se feriram e foram assistidos pela equipe do sistema, sendo realocados em outro bonde, que seguiu o percurso.

Em comunicado, a Central Logística, responsável pela operação do sistema de bondes, informou que a operação precisou ser ajustada temporariamente, funcionando até o Largo dos Guimarães.

Acidente em 2011

Há pouco mais de um mês, o bonde havia retomado o percurso que chegava até o Largo das Neves. O trajeto estava parado desde 2011, quando um trágico acidente deixou seis mortos.



O acidente foi causado por uma falha mecânica de bonde que estava superlotado e sem freio, saiu dos trilhos, tombou e bateu em um poste. Além das seis vítimas fatais, outras 57 pessoas ficaram feridas.