Hospital Cardoso Fontes receberá campanha - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 22/02/2025 13:14 | Atualizado 22/02/2025 13:44

Rio- O Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, vai realizar, na próxima terça-feira (25), uma campanha de doação de sangue. A ação será das 8h ao meio-dia.

De acordo com a unidade, que era federal e passou a ser administrada pela prefeitura, todos os tipo sanguíneos serão aceitos, mas os de A, B, O- E O+ estão em nível crítico.



Para doar, a pessoa precisa estar bem de saúde, apresentar documento oficial de identidade com foto, ter menos de 70 anos, pesar no mínimo 50 kg. Não é preciso estar em jejum, bastando apenas evitar apenas alimentos gorduroso nas três horas que antecedem a doação.

O endereço é Avenida Menezes Cortes, 3245, Jacarepaguá.