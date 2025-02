Fábio Galvão da Silva Rêgo é o novo superintendente regional da PF no Rio - Divulgação

Fábio Galvão da Silva Rêgo é o novo superintendente regional da PF no RioDivulgação

Publicado 22/02/2025 07:39

Rio - A Polícia Federal realizou, na tarde desta sexta-feira (21), a cerimônia de posse do novo superintendente regional no Estado do Rio de Janeiro, o delegado Fábio Galvão da Silva Rêgo. De acordo com a PF, a cerimônia formaliza um ato administrativo de relevância da corporação, tendo como missão o planejamento, a direção, a coordenação, o controle e a execução das atividades institucionais.

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, expressou satisfação com a nomeação do novo superintendente, ressaltando os desafios e responsabilidades no combate ao crime organizado. Em sua fala, destacou o aumento das apreensões e operações bem-sucedidas, além do fortalecimento da instituição por meio de concursos públicos e melhorias estruturais. Andrei finalizou reafirmando o compromisso com a ética, integridade e inovação, a fim de alcançar melhores resultados.

Fábio iniciou sua carreira como delegado da Polícia Federal em 2003, com lotação inicial em Cruzeiro do Sul, no Acre. Entre 2004 e 2006, foi chefe do Núcleo de Operações e chefe substituto da Delegacia de Imigração do Rio. De 2006 a 2009, coordenou a Missão Suporte. De 2009 até o fim de 2010, chefiou a delegacia em Angra dos Reis. Foi subsecretário de inteligência da Secretaria Estadual de Segurança entre 2011 e 2018.

Em 2020, atuou diretor de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários no Rio e, entre 2021 e 2022, foi chefe da Delegacia Especial do Aeroporto do Galeão. No ano seguinte, passou a ser coordenador-geral de Apoio Operacional da Diretoria-Executiva e coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Por fim, foi Chefe da Divisão de Disciplina da Corregedoria-Geral em 2024.