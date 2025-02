Suspeita teria esfaqueado a vítima e fogido do local - Reprodução / Google Street View

Suspeita teria esfaqueado a vítima e fogido do localReprodução / Google Street View

Publicado 24/02/2025 09:38 | Atualizado 24/02/2025 10:40

Rio - Uma mulher foi morta a facadas em um bar localizado na Rua Visconde do Uruguai, no Centro de Niterói. A suspeita de cometer o crime, que ainda não teve sua identidade divulgada, fugiu logo após o ataque, que aconteceu neste sábado (22).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal no estabelecimento e, ao chegarem, encontraram a vítima já sem vida.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que investiga o motivo do crime e busca identificar a responsável.