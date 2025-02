Luís Soares foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Reprodução

Luís Soares foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Reprodução

Publicado 24/02/2025 10:05

Rio - A Justiça do Rio converteu, em audiência de custódia realizada na tarde deste domingo (23), a prisão em flagrante de Luís César Soares, de 47 anos, para preventiva. O homem foi detido por matar o dono do apartamento onde morava, em Vila Isabel, na Zona Norte.

Segundo a juíza Rachel Assad da Cunha, da 4ª Vara Criminal do Rio, a decisão garante a ordem pública, pois crimes como o de homicídio comprometem a segurança da população e o Poder Judiciário deve manter a paz social. A magistrada também considerou uma ameaça feita pelo criminoso a uma testemunha no mesmo dia do crime.

"As testemunhas ainda não foram ouvidas, fazendo-se necessário resguardar a instrução processual em especial porque se trata de crime de homicídio, que impacta diretamente nas pessoas envolvidas ou que tenham presenciado os fatos. Conforme consta nos autos, o custodiado já teria ameaçado uma testemunha logo após o crime, fato que contribui para que elas se sintam constrangidas para prestar depoimento, sabendo que o autor de um crime de tamanha gravidade estará solto no mesmo ambiente", escreveu.

Luís foi preso na última sexta-feira (21). De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou ter agredido Flávio Henrique Taube Malouk, de 42 anos, durante uma discussão no apartamento onde morava. O corpo da vítima foi encontrado no chão do imóvel, localizado na Rua Maxwell. O cadáver estava com a bermuda abaixada na altura das coxas e com um cabo de vassoura preso ao ânus.

Uma perícia, feita por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), identificou sinais de violência, levantando suspeita de homicídio doloso. Exames complementares foram solicitados para determinar o que causou a morte da vítima.

Testemunhas contaram à especializada que Flávio alugava quartos do imóvel. Um dos moradores do prédio relatou que Luís vinha apresentando comportamento agressivo e desentendimentos com o dono.



Para os policiais, o autor alegou ser portador de esquizofrenia e que estava há cerca de uma semana sem tomar sua medicação.