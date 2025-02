A previsão do tempo para os próximos dias é de chuva e uma leve queda nas temperaturas - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/02/2025 13:12 | Atualizado 24/02/2025 15:31

Rio - O calor extremo que estacionou no Rio dará uma leve arrefecida e as temperaturas serão mais amenas nos próximos dias, indica a previsão do Alerta Rio. Apesar disso, a semana ainda será quente, com máxima podendo chegar aos 39°C ao longo da semana. No entanto, há chuvas previstas a partir da tarde desta segunda-feira (24).

Segundo o Alerta Rio, o tempo no Rio de Janeiro é influenciado por áreas de calor com instabilidade e, ainda nesta segunda, existe a possibilidade de chuvas com raios e rajadas de vento. A temperatura seguirá elevada, com máxima de 36° e mínima podendo chegar a 19°, com ventos fracos e moderados.



Ainda conforme o órgão, na terça-feira (25) a máxima será de 37° e a mínima de 20°, ainda com possibilidades de pancadas de chuva com raios e ventos a partir da tarde, devido às áreas de instabilidade associadas ao calor.



Na quarta-feira (26), a máxima será de 37° e a mínima de 21°. No entanto, já não há mais previsão de chuvas, apesar do céu nublado a parcialmente nublado.

Na quinta-feira (27) a máxima atinge 38° com mínima de 20°, com céu parcialmente nublado, mas novamente sem indicativo de chuva.



Já partir de sexta-feira (28) a nebulosidade vai se afastando da cidade e os primeiros dias de Carnaval deverão ser secos e quentes, com máxima de 39° e mínima de 22°.